Final do Mundial de Futebol Estilo Livre terá três brasileiros

A final do Mundial de Futebol Estilo Livre terá três representantes do Brasil. Neste sábado, o paraense Ricardo Araújo e os paulistas Pedro Oliveira e Lucas Menezes passaram pelas classificatórias realizadas e estão entre os 16 melhores atletas que vão tentar o título neste domingo no Pelourinho, em Salvador.

Pedro Oliveira venceu as quatro batalhas contra o austríaco Martins Schopf, o indiano Puneet Dhundhele, o moldávio Sergiu Cotofan e D’Low, de Cingapura, e avança em primeiro lugar no seu grupo. Nas oitavas de final, Pedrinho encara o italiano Gunther Celli, um dos principals nomes do futebol estilo livre.

Já Ricardinho teve um pouco mais de dificuldade. Após superar Ardi, da Indonésia e Tobias Becs, da Noruega, o paraense foi derrotado pelo egípcio e só garantiu vaga após vencer a batalha diante contra o sueco Emil, assegurando o duelo contra o mexicano El Pantera na próxima fase.

Aniversariante do dia, Lukinhas por pouco não ficou sem seu "presente de aniversário". O paulista perdeu as duas primeiras batalhas, venceu a terceira e, após um apertado 2 a 1 diante de Sven, de Luxemburgo, conquistou a vaga no critério de desempate (confronto direto). O norueguês Erlend será o adversário do brasileiro na etapa seguinte.

A final do Mundial de Futebol Estilo Livre está marcada para este domingo às 14h30 (horário de Brasília).