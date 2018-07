Final do Mundial e UFC são as grandes atrações do fim de semana

MUNDIAL DE CLUBES

FUTEBOL INTERNACIONAL

INGLATERRA

Podemos dizer que voltamos a ter uma disputa no Campeonato Inglês e o fim de ano será de bastante emoção. Nesta rodada, o vice-líder Manchester City tenta se aproximar ainda mais do Chelsea no duelo com o Crystal Palace. Com uma boa sequência de resultados, o outro time de Manchester, o United, encara o Aston Villa fora de casa. Liverpool e Arsenal fazem o clássico da rodada, durante a tarde de domingo.

ESPANHA

Com o líder Real Madrid concentrado na disputa do Mundial de Clubes, os seus principais perseguidores têm a chance de se aproximar da ponta do Campeonato Espanhol . Atual vice-líder, o Barcelona contará com o recuperado Neymar neste sábado para enfrentar o Córdoba. No domingo, o Atlético de Madrid faz difícil teste com o Athletic Bilbao. Quarto colocado, o Sevilla descansa na rodada.

ITÁLIA

O fim de semana é de clássicos no Campeonato Italiano , com a vice-líder Roma mais uma vez tentando se aproximar da Juventus no duelo com o Milan, apenas o 7º colocado na tabela. Um dia depois, domingo, a Inter de Milão, que também faz campanha bem abaixo do esperado, enfrentando a Lazio, atual terceira colocada.

OUTROS CAMPEONATOS

A situação do Borussia Dortmund continua preocupante. Atualmente na 16ª colocação do Campeonato Alemão , a equipe faz o "clássico dos desesperados" com o Werder Bremen, lanterna. No outro extremo da tabela, o Wolfsburg, vice-líder, enfrenta o Colônia para tentar diminuir um pouco a diferença para o Bayern de Munique , que já se aproxima de mais um título.

Na França, após os tropeços na última rodada, Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha tentam a recuperação e encerrar o ano bem. Enquanto a equipe da capital joga em casa contra o Montpellier, o time comandado por Marcelo Bielsa encara o Lille. Separados por cinco pontos, Bordeaux e Lyon fazem o clássico da rodada.

JOGOS DA TV

SÁBADO

Manchester City x Crystal Palace - 10h45 - ESPN Brasil

Tottenham x Burnley - 13h - ESPN

Aston Villa x Manchester United - 13h - FOX Sports

Southampton x Everton - 13h - FOX Sports 2

Barcelona x Córdoba - 13h - ESPN Brasil

Hull City x Swansea - 15h - FOX Sports 2

Sassuolo x Cesena - 15h - FOX Sports Metz x Monaco - 17h - ESPN Brasil

Roma x Milan - 17h45 - FOX Sports 2

DOMINGO

Verona x Chievo - 9h25 - FOX Sports

Newcastle x Sunderland -11h30 - ESPN Brasil

Torino x Genoa - 12h - FOX Sports 2

Liverpool x Arsenal - 14h - FOX Sports

Granada x Getafe - 14h - ESPN

Inter x Lazio - 17h45 - FOX Sports 2

UFC

O Brasil vai ser palco de mais uma edição do UFC. Neste sábado, Barueri recebe o evento, estrelado por Lyoto Machida, que enfrenta o norte-americano CB Dollaway pelos pesos médios. Outro brasileiro que volta ao tatame em busca de lutar pelo cinturão é Renan Barão. Pelo peso galo, o potiguar encara Mitch Gagnon. Além deles, Antônio Carlos "Cara de Sapato" Júnior, Erick Silva, Elias Silvério e Daniel Sarafian também lutarão nesta edição, que vai ocorrer no Ginásio José Corrêa.

BASQUETE

A temporada está quente na NBA e o fim de semana é de mais alguns grandes jogos. No sábado, destaque para o clássico texano entre o reforçado Dallas Mavericks contra o San Antonio Spurs, campeão da liga. Outro jogo que merece atenção é entre Houston Rockets e Atlanta Hawks, dois dos times de melhor campanha até o momento. No domingo, o principal confronto acontece em Cleveland, onde os Cavaliers, de LeBron James, Kevin Love e Kirie Irving encaram o Memphis Grizzlies, time sensação do momento. Mais tarde, a rivalidade toma conta dos confrontos entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers e também Miami Heat e Boston Celtics.

FUTEBOL AMERICANO

É hora de decisão na NFL e a rodada da 17ª semana da temporada é especial e, além dos tradicionais jogos de quinta, domingo e segunda-feira, teremos também dois jogos no sábado, com destaque para o duelo californiano entre San Francisco 49ers e San Diego Chargers, que ainda lutam pela classificação para os playoffs. No domingo, dois confrontos entre time de boas campanhas chamam atenção: Dallas Cowboys e Indianapolis Colts, além de Arizona Cardinals e Seattle Seahawks. A ESPN e o Esporte Interativo fazem a cobertura total dos jogos.

NATAÇÃO