'Final' no Nacional, europeus, velocidade e boxe no fim de semana

Uma verdadeira final de campeonato. Assim pode ser definida a principal partida da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro . O São Paulo , atual vice-líder, recebe o Cruzeiro , primeiro colocado e com sete pontos de vantagem e, em caso de vitória do time mineiro, praticamente define o torneio, abrindo dez pontos. Quem também se interessa por esse jogo é o Corinthians , terceiro colocado e que faz o clássico das multidões com o Flamengo , no Maracanã.

Outro confronto Rio-São Paulo será disputado entre Fluminense Palmeiras , sábado. Buscando a recuperação depois de três empates consecutivos, o Flu conta com a volta de cinco titulares para enfrentar a boa fase palmeirense depois da chegada de Dorival Júnior: um empate e uma vitória.

JOGOS DA 21ª RODADA

Sábado

Fluminense x Palmeiras - 18h30

Chapecoense x Vitória - 18h30

Santos x Coritiba - 21h

Domingo

Flamengo x Corinthians - 16h

São Paulo x Cruzeiro - 16h

Bahia x Figueirense - 16h

Inter x Botafogo - 16h

Atlético-PR x Vitória - 18h30

Atlético-MG x Grêmio - 18h30

Criciúma x Goiás - 18h30

NA EUROPA

Depois de uma semana destinada a jogos entre seleções, que disputaram amistosos e eliminatórias, o futebol europeu volta com tudo e a emoção está garantida em alguns países. Na Espanha , o campeonato ainda está em sua terceira rodada, mas já tem jogo com cara de decisão: simplesmente Real Madrid e Atlético de Madrid, times que decidiram o título da última Liga dos Campeões e hoje estão mais fortes. O Real Madrid , que joga dentro de casa, quer se recuperar do inesperado tropeço contra a Real Sociedad, na última rodada, quando perdeu por 4 a 2. Ainda: o Barcelona , único time com 100% de aproveitamento na liga, recebe o Athletic Bilbao. Enquanto isso, o Valencia, que também investiu bastante para a temporada, joga contra o Espanyol.

INGLATERRA

Você quer um bom motivo para acordar bem cedo neste sábado? É muito simples, basta ficar de olho no clássico entre Arsenal e Manchester City, uma espécie de revanche para o time azul, derrotado pelo rival na Supercopa e que deseja embalar para buscar o bicampeonato inglês . Logo na sequência, outro jogo importante para a tabela, Chelsea e Swansea, únicos times que ainda não perderam pontos no torneio e, em seguida, o Liverpool, de Balotelli, recebe o Aston Villa, atual terceiro colocado. Domingo, o Manchester United, provavelmente com a estreia de Falcao Garcia, busca a primeira vitória no torneio em partida contra o QPR.

ITÁLIA

Campeonato Italiano teve apenas uma rodada disputada, mas já começou com os favoritos na frente. E para se manter na ponta, Milan e Roma têm difíceis desafios fora de casa, contra Parma e Empoli, respectivamente. Enquanto isso, o Napoli recebe o Chievo e a Inter de Milão busca a vitória diante do Sassuolo. A Juventus, atual tricampeã, pega a Udinese, do artilheiro Di Natale, na tarde de sábado.

OUTROS CAMPEONATOS

Destaque também para os Campeonatos Alemão e Francês, que têm jogos interessantes no fim de semana. Na Alemanha, o Bayern de Munique quer se recuperar do tropeço na última rodada em partida contra o Stuttgart no sábado, 10h30. No mesmo dia e horário, o Dortmund pega o Freiburg e o surpreendente Paderborn, que estreia na primeira divisão, faz o jogo dos invictos contra o Colônia. Já na França, sábado é dia de clássico entre Lyon e Mônaco. O todo poderoso Paris Saint-Germain tenta tirar a liderança do Bordeaux em partida contra o Rennes.

JOGOS DA EUROPA NA TV

Sábado

Arsenal x Manchester City - 8h45 - FOX Sports 2

Bayern de Munique x Stuttgart - 10h30 - ESPN

West Bromwich x Everton - 11h - FOX Sports

Sunderland x Tottenham - 11h - FOX Sports 2

Chelsea x Swansea - 11h - ESPN Brasil

Liverpool x Aston Villa - 13h - FOX Sports

Rennes x PSG - 13h - ESPN Brasil

Empoli x Roma - 13h - FOX Sports 2

Real Madrid x Atlético de Madrid - 15h - ESPN Brasil

Juventus x Udinese - 15h35 - FOX Sports

Domingo

Sampdoria x Torino - 7h25 - FOX Sports

Lille x Nantes - 9h - ESPN

Napoli x Chievo - 10h - FOX Sports

Inter x Sassuolo - 10h - FOX Sports 2

Valencia x Espanyol - 12h - ESPN

Manchester United x QPR - 12h - ESPN Brasil

Parma x Milan - 15h30 - FOX Sports

Granada x Villarreal - 16h - ESPN Brasil

Boca x Racing - 18h10 - FOX Sports 2

Arsenal x River - 21h25 - FOX Sports 2

VÔLEI

O Brasil continua dando show no Mundial de Vôlei . Com sete vitórias em sete jogos, sendo a última delas uma especial, já que a seleção chegou à sua 100ª vitória na história do torneio, a equipe de Bernardinho está praticamente garantida na fase final da competição, que é disputada na Polônia. Entre sábado e domingo, últimos dias da segunda fase, os brasileiros enfrentam o Canadá e a Rússia, respectivamente, a partir de 11h40. O SporTV transmite a partida, assim como outros jogos importantes do Mundial.

TÊNIS

A Copa Davis é o grande destaque do esporte no Brasil nos próximos dias. Tentando voltar ao grupo de elite, a equipe brasileira de tênis conta com o apoio da torcida no Ibirapuera para vencer o forte time espanhol, que não pode contar com seus principais astros, no entanto. A competição, que começa nesta sexta, vai até domingo e todos os jogos serão transmitidos pelo SporTV.

BASQUETE

O Mundial de Basquete na Espanha termina neste fim de semana. Apesar da eliminação do Brasil, a competição promete emoção na grande decisão, que, mais uma vez, terão os Estados Unidos como grande favorito. Tanto ESPN quanto SporTV transmitem as partidas.

STOCK CAR

A maior categoria do automobilismo brasileiro marca presença na programação esportiva com a 8ª etapa da temporada, no autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. A disputa deve ser intensa, principalmente entre Átila Abreu, Rubens Barrichello e Sérgio Jimenez, três líderes do campeonato e separados por apenas 10 pontos. Sábado é dia de treinos classificatórios e domingo estão marcadas as duas corridas, a partir das 11 horas, com transmissão da TV Globo.

FÓRMULA E

O automobilismo mundial ganha mais uma categoria a partir deste fim de semana. Na madrugada de sábado, a China recebe a primeira prova da Fórmula E , uma espécie de corrida de "carros sustentáveis", com motores elétricos e uso de energia limpa. A primeira temporada conta com três brasileiros, Bruno Senna, Nelsinho Piquet e Lucas Di Grassi. A corrida começa 4h50 da manhã e será transmitida pelo FOX Sports.

LUTAS

Os fãs de luta têm um prato cheio na noite do sábado, com direito a boxe e MMA da melhor qualidade, com o UFC 179, que acontece no Brasil, mais especificamente em Goiânia. A grande luta da noite envolve dois pesos-pesado da categoria, o brasileiro Antônio Pezão contra o bielorrusso Andrei Arlovski, mas chama atenção também o confronto entre Gleison Tibau e Piotr Hallmann. Para os amantes do boxe, a noite é histórica , com ninguém menos do que Floyd Mayweather subindo ao ringue e colocando sua invencibilidade e o cinturão dos meio-médios em jogo contra o argentino Marcos Maidana, que, pela segunda vez, desafia "Money-D", apelido do pugilista norte-americano, conhecido por ser o atleta mais bem pago do mundo e que gosta de ostentar alguns de seus brinquedinhos.

NFL

A liga de futebol-americano chega em sua segunda semana com bons jogos. O brasileiro Cairo Santos, que estreou pelo Kansas City Chiefs, terá pela frente o Peyton Manning e Denver Broncos. Outra partida legal de domingo é entre o atual campeão do Super Bowl Seattle Seahawks, que busca a segunda vitória, enfrentando o San Diego Chargers. A ESPN transmite três jogos entre a tarde e a noite de domingo.