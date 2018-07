Finalista em premiação, Cielo vê 'saldo positivo' no ano

O reconhecimento do COB em relação a Cielo, eleito o melhor atleta da natação brasileira em 2011, acontece no ano mais complicado da carreira do recordista mundial dos 50 e 100 metros livre. Flagrado em exame antidoping que colocou a sua imagem em xeque no esporte, fato que lhe rendeu uma advertência da Corte Arbitral do Esporte (CAS), o brasileiro agora vê um final feliz de temporada.

"Estou muito orgulhoso por ver um atleta da natação novamente entre os três melhores do Brasil. Foi um ano difícil para mim, mas que termina com um saldo positivo", afirmou Cielo, que foi eleito o melhor atleta do ano pelo COB em 2008 e 2009.

Esta é a terceira vez que o nadador é indicado entre os principais destaques do Brasil na premiação, cujo os vencedores de 2011 serão conhecidos no próximo dia 19, em cerimônia no Teatro Municipal do Rio. E Cielo já começa a vislumbrar a temporada de 2012, quando terá como principal prioridade os Jogos Olímpicos de Londres.

"Temos um bom tempo para construir um treinamento. Acho que no final de fevereiro, começo de março, já vou estar em forma de novo. A partir do dia 2 de janeiro volto aos treinos", avisou o campeão olímpico e mundial.

Neste ano, Cielo concorrerá novamente à honraria máxima dos esportes olímpicos do País em uma temporada na qual conquistou duas medalhas de ouro no Mundial de Xangai e quatro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.