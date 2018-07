Finkel classifica 28 brasileiros para o Mundial de Doha

O Brasil tem pelo menos 28 atletas garantidos no Mundial de Piscina Curta de Doha (Catar), que vai acontecer em dezembro. A seletiva da competição, o Troféu José Finkel, realizado em Guaratinguetá (SP) chegou ao fim neste sábado com brasileiros classificados para nadar em 24 provas, sendo 18 individuais. Exceto os 400m medley, não haverá atleta do País nas provas de média e longa distância.

O número de classificados, porém, ainda pode ser aumentado, uma vez que CBDA precisa fazer a convocação oficial. Nos 100 metros borboleta, houve empate no segundo lugar entre Daynara de Paula (Sesi-SP) e Daiene Dias (Botafogo). A atleta do clube paulista está garantida no Mundial, porque vai nadar o revezamento 4x100m livre.

A tendência, porém, é as duas nadarem os 100m borboleta em Doha, uma vez que Etiene, a dona da primeira vaga, deverá abrir mão porque os 50m costas, sua especialidade, será todas as duas fases (eliminatórias, semifinal e final) disputadas sempre na mesma etapa que os 100m borboleta.

A comissão técnica também ainda precisa convocar mais uma atleta para completar o revezamento 4x100m medley feminino. Têm direito a competir Larissa Oliveira (crawl), Daynara ou Daiene (borboleta) e Etiene (costas). Como nenhuma peitista conseguiu vaga em provas individuais, uma deverá ser convocada para o revezamento e a tendência é esse nome ser Ana Carla Carvalho, do Pinheiros.

A equipe masculina é bem mais extensa e tem 18 nomes, sendo 15 atletas que conseguiram índices em provas individuais. Gustavo Godoy e Fernando Ernesto entram no time do revezamento 4x200m livre enquanto Henrique Martins vai a Doha para nadar o revezamento 4x100m livre.

Entre as mulheres, só Etiene (quatro provas) e Larissa Oliveira (duas), além de Daynara e Daiene, conseguiram índice em disputas individuais. Jessica Cavalheiro, Manuella Lyrio, Giovanna Diamante, Daynara de Paula, Graciele Herrmann e Alessandra Marchioro, além de uma atleta especializada no nado peito, têm vaga garantida nos revezamentos.

MINAS É TETRA

O Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte, ganhou o Troféu José Finkel pelo quarto ano seguido. A equipe mineira somou 2.945 pontos, contra 1.974 do Pinheiros, de São Paulo, e 1.809,50 do Corinthians. Sesi-SP e Unisanta (Universidade Santa Cecília, de Santos) fecharam o top5, como de costume.

O título do Minas, porém, mais uma vez foi atingido com a ajuda de atletas estrangeiras contratadas para a competição. As holandesas Moniek Nijhuis e Freederik Heemskerk, juntas, foram responsáveis por 669 pontos, além da pontuação ganha ao ajudarem o Minas a ganhar nos revezamentos.

Exceto elas, a melhor atleta do Finkel foi Etiene Medeiros, do Sesi, que conseguiu quatro índices para Doha e bateu quatro recordes sul-americanos. Entre os homens, quem mais somou pontos foi Thiago Simon (Corinthians), que também nadará quatro provas no Mundial. Aos 17 anos, Brandonn Pierry, outro corintiano, foi o quarto melhor do masculino.

CONFIRA OS ATLETAS BRASILEIROS CLASSIFICADOS PARA DOHA:

Thiago Pereira (100m medley)

Thiago Simon (100m, 200m e 400 medley, 200m peito)

João de Lucca (100m e 200m livre)

Nicolas Olivera (200m livre)

Guilherme Guido (100m costas)

Marcos Macedo (100m borboleta)

Nicholas Santos (50m e 100m borboleta)

Felipe França (50m, 100m e 200m peito)

Cesar Cielo (50m e 100m livre, 50m borboleta)

Bruno Fratus (50m livre)

Leonardo de Deus (200m borboleta)

Lucas Salatta (200m borboleta)

Felipe Lima (100m peito)

Henrique Rodrigues (200m medley)

João Gomes Júnior (50m peito)

Gustavo Godoy, Fernando Ernesto (revezamento 4x200m livre)

Henrique Martins (revezamento 4x100m livre).

Etiene Medeiros (50m e 100m costas, 100m borboleta, 50m livre)

Daynara de Paula ou Daiene Dias (100m borboleta)

Larissa Oliveira (50m e 100 livre)

Jessica Cavalheiro, Manuella Lyrio, Giovanna Diamante (revezamento 4x200m livre)

Daynara de Paula, Graciele Herrmann, Alessandra Marchioro (revezamento 4x100m livre)