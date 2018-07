Fio da navalha

O campeão brasileiro é confiável, porém está longe de mostrar-se brilhante. Por quê? Por não dar espetáculo, por não encher os olhos da torcida com exibições de gala, por não estufar os adversários de gols. Não é de agora que se especializou em placares magrinhos, em que o número 1 aparece com mais frequência do que enchente no verão.

Dessa constatação, que não se baseia em dados científicos e rigorosos, mas em resultados e modo de agir, florescem os sentimentos conflitantes. Dúvidas e euforia caminham juntas, indissociáveis mesmo na alegria. O título brasileiro de 2011, conquistado dessa forma, atua como reforço para argumentação dos dois lados, a favor e contra.

O Corinthians de Tite esbanjou eficiência no sistema de pontos corridos da última Série A nacional. Um torneio longo, com jogos de ida e volta, todos contra todos, premia a regularidade - tanto mais sólida quanto mais associada a qualidade e talento. Essas características a turma alvinegra cultiva. Houve oscilações ao longo da disputa da temporada anterior. Mas normais e compensadas com a produção constante. Por isso, mesmo como vários concorrentes em sua sombra, teve fôlego o bastante para chegar ao penta.

Nesse tipo de disputa, o Corinthians funciona acima da média. Não é por acaso que mais uma vez briga pela liderança no Paulista e que se sente à vontade na fase de grupos da Libertadores. O temor de corintianos mais cautelosos não é para agora, mas para as próximas etapas.

Quando começarem os mata-matas, a tática da marcação intensa funcionará? Se o time for obrigado a fazer mais de um gol, como se comportará, já que o ataque não é a arma principal? Além disso, não conta com estrelas de primeira grandeza, não tem aquele jogador que desequilibre (um Neymar, por exemplo), que resolva com a centelha do craque.

As interrogações são procedentes. Também me alinho na corrente dos que preferem ver time atrevido, para o qual criar é muito mais importante do que defender. Sei que é tema para discussões intermináveis. Como sou de uma época em que o gol era fundamental no futebol, e não um detalhe, não consigo digerir a conversa do "meio a zero já vale", "quer show vá ao teatro", "jogo bonito não ganha nada."

Faço uma ressalva, em favor do Corinthians. Pode não encantar, porém não é um amontoado de cabeças de bagre. O sistema defensivo dá conta do recado, Ralf e Paulinho são imprescindíveis, Alex e Danilo não se escondem, Jorge Henrique atazana os rivais. Liedson se esforça e a secura de gols faz pensar. Emerson e Douglas são alternativas interessantes.

Os mais empolgados alegam que se não se trata de time ruim. Não mesmo. Nem se espantam com o festival de 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1. Há quem lembre que o Santos campeão da Libertadores também abusou do jogo precavido (1 a 0 e 0 a 0 com América, 1 a 0 e 1 a 1 com Once Caldas e por aí vai). É fato. Mas não seria melhor evitar apuro e ter uma dose maior de atrevimento?