Fiorentina desperdiça pênalti em casa e fica no 0 a 0 com o Milan pelo Italiano

Fiorentina e Milan ficaram no empate sem gols neste domingo, em Florença, pela sexta rodada do Campeonato Italiano. Os anfitriões chegaram à terceira igualdade consecutiva na competição, enquanto os visitantes perderam a oportunidade de alcançar o terceiro triunfo seguido.

O resultado deixou a Fiorentina em 12º lugar com oito pontos, enquanto que o Milan ficou em sexto, com dez, a cinco de distância da líder Juventus, que no sábado derrotou o Palermo por 1 a 0, fora de casa.

Os jogadores do Milan deixaram o gramado indignados com a arbitragem por conta de um lance nos acréscimos da partida. O brasileiro Luiz Adriano, que entrou no segundo tempo, recebeu no contra-ataque e arrancou livre. Ao se aproximar do goleiro, foi derrubado. A infração aconteceu fora da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

A Fiorentina, no entanto, também teve boa chance de sair com a vitória. Melhor no início da partida, desperdiçou um pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo. Ilicic cobrou na trave.

A Fiorentina agora volta a campo pela Liga Europa. Na quinta-feira receberá o Qarabag, do Azerbaijão, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo J. Pelo Italiano, o time de Florença visitará o Torino no domingo. No mesmo dia, o Milan receberá o Sassuolo.