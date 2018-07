Fisco espanhol revela dívida de 7,8 mi de euros do piloto Dani Pedrosa Não são apenas os jogadores de futebol que estão tendo problemas com o fisco espanhol. Nesta quarta-feira, o órgão que cuida da arrecadação de impostos no país informou que o piloto Dani Pedrosa, da MotoGP, deve cerca de 7,8 milhões de euros (em torno de R$ 34 milhões) à receita local.