FIVB confirma inscritos no Mundial de Vôlei de Praia

As parcerias são as mesmas que vêm representando o País no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Assim, Alison/Emanuel, Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Ricardo/Álvaro Filho e Evandro/Vitor Felipe vão participar do torneio masculino, enquanto Ágatha/Maria Elisa, Talita/Taiana, Lili/Bárbara Seixas e Maria Clara/Carol estão inscritas na chave feminina.

Na Polônia, Alison e Emanuel vão buscar o bicampeonato mundial após derrotarem os também brasileiros Márcio e Ricardo na decisão do campeonato de 2011, realizado em Roma, na Itália. Emanuel, aliás, possui outros dois títulos mundiais, conquistados em 1999, ao lado de Loiola, e em 2003, com Ricardo. No torneio feminino, as quatro duplas do Brasil terão a responsabilidade de tentar repetir a conquista de dois anos atrás de Juliana e Larissa.

A edição de 2013 do Mundial de Vôlei de Praia será disputada por 48 duplas, divididas em 12 grupos de quatro. Se classificam para a segunda fase os dois primeiros colocados de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados. A partir desta etapa, o torneio é disputado em confrontos eliminatórios.