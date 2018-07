FIVB confirma Juliana e Maria Elisa como campeãs mundiais

Há um mês Juliana e Maria Elisa já comemoravam o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A confirmação, porém, só veio nesta semana, quando a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) oficializou a 12.ª conquista brasileira no torneio, a primeira para a dupla formada no ano passado.

Já era sabido que Juliana e Maria Elisa seria campeã porque Ágatha/Bárbara Seixas, única dupla que também brigava pelo título, abriu mão de jogar os últimos torneios de nível Open da temporada.

A confirmação matemática do título, porém, só veio agora, com o anúncio do cancelamento da etapa de Vizag (Índia) do Circuito Mundial. Com apenas um Open, em Mangaung (África do Sul) para ser realizado, não existe mais a chance de Juliana e Maria Elisa serem ultrapassadas.

Juliana e Maria Elisa jogam juntas desde o começo do ano passado, mas, por desavenças com a CBV (Confederação Brasileira de Vôlei), Juliana foi cortada da seleção brasileira no ano passado. Por isso, Maria Elisa jogou o Circuito Mundial do ano passado com Ágatha.

Nesta temporada Juliana fez as pazes com a CBV e a dupla passou a ser convocada. Sem pontos, porém, elas tiveram que iniciar as primeiras etapas pelo qualifying. O título do Circuito veio pela regularidade, uma vez que Juliana/Maria Elisa só ganhou uma etapa, um Open, em Xiamen (China), em 14 torneios disputados.

Para Juliana é o sétimo título em nove anos, o que faz dela, ao lado de Shelda, a maior campeã da história do Circuito. Maria Elisa nunca havia vencido. Os destaques da temporada, porém, são Talita e Larissa, que vêm de quatro títulos: três Grand Slams e um Open. Por só terem jogado seis torneios, elas ocupam o 12.º lugar geral. Maria Clara/Carol, com 10 eventos disputados, aparece em 13.º.