FIVB divulga calendário do Circuito de vôlei de praia A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou nesta quinta-feira o calendário 2011 do Circuito Mundial de vôlei de praia. A competição contará com 14 etapas no masculino e 16 no feminino, incluindo seis torneios Grand Slam.