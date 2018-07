Vitória vence Bahia em partida emocionante Em jogo que deixou os 23.093 torcedores presentes emocionados do início ao fim, o Vitória bateu o Bahia, no Barradão, por 3 a 2. O Vitória chegou a abrir 2 a 0 com 7 minutos de jogo, com Neto Baiano e Gabriel, mas o Bahia empatou com Souza e Gabriel. Nos descontos do primeiro tempo, Geovanni estabeleceu o placar final: Vitória 3 a 2.