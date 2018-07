'Fizemos por nós e pelo torcedor', diz Paulinho

Tite achou uma dupla de ataque e a previsão de que Guerrero e Alexandre Pato seriam titulares se confirmou ontem com a vitória em cima do Millonarios.

Guerrero abriu o placar, Pato fechou o resultado, que foi importante para o Corinthians em busca da classificação à próxima fase. "Nunca havia jogado sem torcida, sem ninguém", disse Guerrero.

Esse sentimento de Guerrero também foi a de Paulinho, que deixou o campo dizendo que é muito difícil jogar no Pacaembu vazio. "Fizemos por nós e pelo torcedor do Corinthians."

Para o lateral-esquerdo Fábio Santos, o time até jogou com mais concentração porque, segundo eles, em alguns momentos, a partida tinha um sinal de marasmo. "O Tite exigiu atenção desde inicio e conseguimos vitoria sem tomar gol e foi importante."

O Corinthians venceu seu primeiro jogo na Libertadores e agora viaja ao México com a ambição de se tornar líder do Grupo 5.

Com quatro pontos, o time vai enfrentar a 'sensação' da chave, o Tijuana, que ganhou seus dois jogos e soma seis pontos.

Será a viagem mais longa desta primeira fase. A cidade mexicana de Tijuana, que fica na fronteira com os Estados Unidos, em San Diego (Califórnia).

A punição da Conmebol também vale para esta partida. Mesmo fora de casa, nenhum torcedor do Corinthians poderá assistir a partida no estádio.

A delegação terá de fazer escala na Cidade do México, por isso viaja logo após o clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista, domingo, no Morumbi.

Tite não confirmou ontem se vai escalar todos os titulares no clássico. Ele mantém o discurso de que "vai jogar quem tiver condição." É provável que algum titular seja poupado, dando chance a jogadores como Douglas e Emerson Sheik, que virou reserva.

Recurso. O departamento jurídico vai enviar hoje a defesa à Conmebol para reverter a pena de atuar os jogos com portões fechados. No texto, estará explicito o caráter de urgência para que o julgamento aconteça o mais rápido possível. Além disso, os advogados do clube pedem, mais um vez, que até lá punição seja revogada.

"Acredito que até o meio-dia já tenha o documento pronto para enviar à Conmebol", disse Luiz Felipe Santoro, advogado do clube. "Na nossa defesa vamos pedir que a medida cautelar que proíbe a presença de torcida seja revogada."

Vítor Marques e Paulo Favero