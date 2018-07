Fla e Botafogo vencem e vão para as semifinais Botafogo e Flamengo, pelo Grupo A, garantiram suas vagas para as semifinais da Taça Guanabara. Mesmo sem todos os seus titulares, o Botafogo venceu o Macaé por 3 a 0, gols de Herrera, Felipe Menezes e Elkeson, e se garantiu como primeiro na chave, com 15 pontos. Já o Flamengo ficou em segundo no grupo, também com 15 pontos, ao derrotar de virada o Resende, seu adversário direto na luta pela vaga, por 3 a 1. Os gols flamenguistas foram marcados por Ronaldinho Gaúcho, Vagner Love e Negueba, enquanto Marcelo Regis abriu o placar para o Resende.