Fla e Flu começam com vitória fácil

Flamengo e Fluminense, que vivem momentos opostos, estrearam sem problemas ontem no Campeonato Carioca. O Fla, em crise, bateu o Bonsucesso por 3 a 0, enquanto Flu, em paz, também fez 3 a 0 no Friburguense. Ambos jogaram só com reservas, pois se preparam para a Libertadores.

Os titulares do Flamengo estão em Potosi, na Bolívia, à espera do jogo contra o Real, na quarta-feira. Com o time reserva - nem o técnico Vanderlei Luxemburgo estava presente -, a estreia no Estadual foi tranquila. Jael mostrou oportunismo e fez 2 gols. O outro foi de Camacho.

Já o Flu, que tem poupado seus titulares para estreia na Libertadores no dia 7 de fevereiro, se deu bem em Moça Bonita. Com gols de Araújo, Rafael Moura e Carletto, passou fácil pelo Friburguense.

Nos outros dois jogos de ontem, o Olaria venceu o Nova Iguaçu, fora de casa, por 1 a 0, e o Madureira fez 1 a 0 no Macaé.

Ao contrário de seus maiores rivais envolvidos com a Libertadores, o Vasco não vai mandar a campo um time reserva para a estreia no Carioca, hoje, às 17h, contra o Americano, em Macaé.

Justamente pensando no jogo de estreia na Libertadores, dia 8, contra o Nacional (URU), o técnico Cristóvão Borges quer recuperar o ritmo de jogo dos titulares e vai com o que tem de melhor a campo.

Duas ausências, porém, são certas. O volante Allan cumpre suspensão pela expulsão na final da Taça Rio no ano passado e o meia Felipe sente dores no joelho direito e fica fora.

Além disso, o zagueiro Rodolfo, recém-contratado, não teve sua inscrição feita. Renato Silva segue como titular.

Para o lugar de Allan, porém, uma surpresa. No treino de sexta-feira, Borges testou o jovem Leandro Chaparro entre os titulares. O treinador resolveu dar uma oportunidade ao argentino, o que não foi possível em 2011.

Outra novidade será Thiago Feltri na lateral-esquerda, em sua estreia no clube.

Botafogo. Líder do time e ídolo da torcida, o atacante Loco Abreu avisou: ganhar o Campeonato Carioca é obrigação para o Botafogo. Único dos principais clubes do Rio que não disputará a Libertadores deste ano, o time estreia hoje no Estadual, contra o Resende, às 19h30, no Engenhão. O clube entrará em campo com força máxima, e poucas novidades em relação ao Brasileiro.

No time titular, só duas mudanças: Marcio Azevedo em lugar de Cortês, negociado com o São Paulo, e o meia Andrezinho, que veio do Internacional, na vaga de Herrera. O grupo não consegue esquecer o fim decepcionante de Campeonato Brasileiro. Após disputar o título, o time caiu de produção e terminou em 9.º.

"A pré-temporada foi muito boa, mas nada vai adiantar se não encararmos o Carioca com a responsabilidade de sermos campeões", disse Abreu. O uruguaio, campeão estadual em 2010, começa a terceira temporada pelo Botafogo.

O clube aposta na manutenção do elenco. O meia Elkeson, que não marca desde 27 de agosto de 2011, espera quebrar o jejum. "Estou procurando melhorar para as coisas saírem da maneira que quero na hora do jogo", disse. "Tenho trabalhado dentro de campo para ter calma e continuar melhorando o que fiz de errado e aprimorando o que tenho de bom".

Outros jogos de hoje: 17h - Bangu x Volta Redonda; 17h - Boavista x Duque de Caxias.