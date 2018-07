Fla e Luxemburgo têm reencontro no Olímpico

Mesmo sem apresentar qualquer consistência - a não ser a habitual eficiência de Vagner Love - o Flamengo espera emendar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro em visita ao Grêmio, hoje, às 16 horas, no estádio Olímpico. A partida vai marcar o reencontro do defenestrado técnico Vanderlei Luxemburgo, agora no comando gremista, com sua antiga equipe.

Muita coisa mudou desde a conturbada saída de Luxemburgo da Gávea. O desafeto Ronaldinho Gaúcho também deixou o clube pela porta dos fundos, assim como outros jogadores da predileção do ex-técnico rubro-negro, casos de Alex Silva e Júnior César.

Dentro de campo, o embate se dará entre uma equipe que ainda não se encontrou na temporada, com ou sem Ronaldinho, com um time recém-saído de uma dolorida eliminação na semifinal da Copa do Brasil. Ambos somam 9 pontos no Nacional.

A preocupação entre os flamenguistas é achar um novo parceiro à altura de Love. Bem ou mal, o antigo camisa 10 se entedia com o artilheiro e assim saíram muitos gols rubro-negros. O técnico Joel Santana quebra a cabeça para encontrar soluções.

Deivid, Negueba e Diego Maurício já tiveram suas chances, mas fracassaram. Joel vai apostar desta vez em Hernane, que chegou ao clube com a credencial de ter sido vice-artilheiro do Campeonato Paulista (atrás só de Neymar) pelo Mogi Mirim.

"Depois da saída do Ronaldo, estou experimentando para ver quem melhor combina com o Love. Vamos ver como o Hernane vai se comportar. Nada é definitivo", comentou Joel.

No restante da equipe, nenhuma novidade. Os mesmos quatro volantes no meio de campo - Airton, Renato, Luiz Antônio e Ibson - e a ausência de Leonardo Moura, sem previsão de retorno devido a estiramento muscular.

Tudo isso, sem contar que o time não tem a confiança do seu torcedor, o que já virou uma rotina no clube nos últimos tempos, devido a tantas decepções.

Grêmio. Depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras, na quinta-feira, o Grêmio quer entrar na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro hoje, quando enfrenta o Flamengo, no Olímpico.

Apesar do novo foco, o time idealizado para o segundo semestre ainda não estará em campo. O lateral-esquerdo Fábio Aurélio e o meia Zé Roberto, contratados para serem titulares, ainda não têm condições legais. O time conta com a volta dos volantes Fernando e Souza, que não enfrentaram o Náutico no domingo passado. / COLABOROU ELDER OGLIARI