Fla e Vasco: decisão antes da Taça Rio

Vasco e Flamengo têm encontro marcado no domingo, quando decidem a Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Antes, porém, os dois times entram em campo para buscar vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo vive situação mais confortável no Estadual - ganhou a Taça Guanabara e, se triunfar no domingo, levará o título por antecipação. Na Copa do Brasil, vem de um surpreendente empate por 1 a 1 com o desconhecido Horizonte, do Ceará, em casa. Às 21h50, o time de Vanderlei Luxemburgo joga a partida de volta na região metropolitana de Fortaleza e não terá Ronaldinho Gaúcho, que está com edema ósseo.

Ao contrário do rival, o Vasco está praticamente garantido na fase seguinte. Há uma semana, venceu o Náutico, no Estádio dos Aflitos, por 3 a 0. Pensando na Taça Rio, o time de Ricardo Gomes deve atuar com alguns reservas no duelo das 21h50, em São Januário.

O mesmo artifício será usado pelo Náutico, com o aval da diretoria do clube. A equipe pernambucana parece não acreditar na reversão da derrota na partida de ida e terá, no Rio, um time formado apenas por suplentes. Preocupado com a semifinal do Estadual contra o Sport, no fim de semana, nem o técnico Roberto Fernandes viajará para a partida. O auxiliar Zé do Carmo é quem comandará o time.

