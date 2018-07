Fla, em crise, precisa bater o Cruzeiro

Suas declarações já se confrontaram com as de Liedson, que reclamou publicamente da falta de pagamento após a partida de quarta-feira, contra o Corinthians. Na véspera de um jogo importante, pela fase irregular do time, o vice-presidente de Finanças do clube, Michel Levy, esteve ontem no Ninho do Urubu, onde o elenco treinou, para explicar o motivo dos atrasos aos atletas. Houve uma reunião com o grupo, da qual participou ainda o diretor de futebol Zinho.

A presidente Patricia Amorim também foi ao Ninho, mas não fez parte da reunião. Depois, houve a atividade de campo e Dorival Junior tentou armar a equipe, que está muito desfalcada. Por causa de rodada das Eliminatórias, ele não terá Cáceres e Gonzalez. Além dos dois, Welinton, Amaral e Renato vão cumprir suspensão.

Já o Cruzeiro ainda sonha em conquistar uma vaga na Libertadores, apesar de estar 11 pontos atrás do Vasco, o 4.º colocado com 50. Vencer o Flamengo é fundamental para manter viva a esperança. O técnico Celso Roth se diz confiante, pois ainda restam 27 pontos em disputa.

Em Goiânia. Com 17 derrotas em 29 jogos, o Atlético-GO agoniza a caminho do rebaixamento. Hoje, o lanterna do Campeonato Brasileiro enfrenta o Internacional, no Serra Dourada, às 18h30. O time gaúcho retomou a confiança de conseguir uma vaga no G-4 ao vencer o Atlético-MG por 3 a 0 na rodada do meio de semana. Em Goiás, o técnico Fernandão terá o reforço de Rodrigo Moledo e D'Alessandro.