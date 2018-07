Fla encara Potosí e fecha com Love

O confronto, válido pela pré-Libertadores, dá uma vaga no Grupo 2 e é fundamental para apaziguar o clima beligerante no clube, que certamente vai desanuviar se a chegada do "atacante do amor" for concretizada.

Um empate é visto com bons olhos pelos rubro-negros, que pretendem garantir a vaga no jogo da volta, dia 1º de fevereiro, no Engenhão. Até lá, a diretoria espera já ter anunciado o retorno de Love. Os russos do CSKA aceitaram proposta próxima de R$ 23 milhões, diluída em três anos. Falta a assinatura do contrato para o anúncio ser feito.

"Amanhã (hoje) de manhã iremos à sede do CSKA e concluiremos o negócio", disse o vice de finanças Michel Levy.

O atacante é mais prudente: "As negociações continuam, mas não há nada certo. Amanhã (hoje) deve haver uma definição", disse Love.

Para retornar das alturas de Potosí com um resultado administrável, Luxemburgo vai ser cauteloso, com um esquema com quatro volantes e Ronaldinho tentando se virar na armação das jogadas.

Inter em casa. Quem também faz sua estreia na pré-Libertadores é o Internacional, que encara o Once Caldas (COL), às 22 horas, no Beira-Rio. O técnico Dorival Júnior quer construir boa vantagem que dê tranquilidade na busca por uma vaga no Grupo 1. "Estamos preparados para realizar um grande jogo. Precisamos colocar nossas qualidades em prática", pediu o atacante Dagoberto, o maior reforço do time gaúcho na temporada.