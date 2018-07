Fla obtém vitória magra e vê a vaga ameaçada O Flamengo se complicou na Taça Libertadores, consequência da pífia vitória, ontem à noite no Maracanã, por 3 a 2 sobre o fraco Caracas, que ainda por cima jogou com o misto. Com 10 pontos no Grupo 8 e dois gols de saldo, o Rubro-Negro corre sério risco de eliminação. Fica fora o Inter empatar hoje com o Deportivo Quito. Se o time gaúcho vencer, o Fla terá de torcer contra dois uruguaios: Cerro, que recebe o Emelec, do Equador, e Racing, que visita o Cerro Porteño.