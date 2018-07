Fla perde Adriano na disputa de hoje, contra o Vasco

Na partida desta tarde, se houver empate nos 90 minutos, a classificação será definida em cobranças de pênaltis - Dodô já disse que não gostaria de estar entre os escolhidos.

O técnico Andrade, do Fla, não gostou da atuação do time no empate de quinta-feira, no Rio, contra o Universidad de Chile, pela Taça Libertadores (2 a 2). Kleberson pode perder a posição para Maldonado. No Vasco, o treinador Gaúcho aposta no talento do meia Philippe Coutinho para ajudar Dodô a buscar a vitória. O garoto, de 17 anos, é o grande destaque do time.