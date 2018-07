Fla perde e se complica; Flu joga tranquilo hoje O Flamengo se complicou ontem ao perder para o Olimpia por 3 a 2, no Paraguai, e caiu para a 3.ª posição no Grupo 2, atrás de Lanús e do time paraguaio, que somam 7 pontos. O Fla tem 5. Os gols do time carioca foram de Vagner Love e Botinelli. O Fluminense tem grande vantagem na partida de hoje contra o Zamora, às 22 horas, em Barinas, na Venezuela. Os outros concorrentes do Grupo 4, Boca Juniors e Arsenal, se enfrentam às 19h45, na Bombonera, e o resultado determinará a situação dos brasileiros. Em caso de vitória do Boca, basta o empate para se classificar.