Fla perde em Potosí, mas contrata Love

Ontem à noite, na seletiva para a fase de grupos, perdeu o jogo de ida para o Real Potosí por 2 a 1 e agora tem de vencer por dois gols de diferença na partida de volta, na quarta-feira. A equipe carioca saiu na frente com um gol de Luis Antonio, após grande lance de Leo Moura, que fez a assistência. Dois minutos depois, porém, Centurion empatou para delírio em Potosí. Logo aos 12 da segunda etapa, Britez marcou o gol da vitória da equipe boliviana.

A boa notícia para o clube da Gávea veio pela manhã, com o anúncio da contratação de Vagner Love, após a rescisão entre o jogador e o CSKA, da Rússia, ser assinada em Moscou. Sonho rubro-negro desde sua rápida e bem-sucedida passagem pelo clube em 2010, o atacante de 27 anos assinou por três temporadas, até o fim de 2014.

"Agora é em definitivo. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo em retornar ao clube do meu coração. Vai ser muito bom vestir a camisa sem ter de ir embora seis meses depois", disse Love, em referência ao período em que ficou na Gávea, quando formou dupla com Adriano e marcou 23 gols em 29 jogos.

"Eu sempre recebi muito carinho da torcida do Flamengo. Compartilho minha alegria com eles agora. Vou ficar por um período longo e quero vencer, vencer e vencer. Quero ganhar todos os títulos possíveis pelo clube", disse o atacante ao site oficial do Flamengo.

O clube acertou a contratação por 10 milhões (R$ 23 milhões). A conta vai ser paga ao longo de três anos, com quase R$ 7 milhões no ato e o restante diluído neste período. "Agora é só alegria. Agora é Mengão!", vibrou Love.