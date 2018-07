Fla teve de enquadrar ''revelações'' Negueba e Diego Maurício Muitas promessas se perdem no futebol por não saber lidar com o sucesso repentino. O Flamengo precisou lidar com dois casos recentes de jovens que se deixaram levar pela badalação da mídia. Depois de defender a seleção brasileira sub-20, o atacante Diego Maurício voltou ao clube com o título do sul-americano nas mãos e a cabeça nas nuvens. Na semana que antecedeu a decisão da Taça Guanabara, contra o Boavista, no fim de fevereiro, o jogador chegou atrasado a um treinamento e foi proibido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo de participar da atividade.