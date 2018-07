Fla: tudo ou nada contra o Caracas Pressão total sobre Andrade e o Flamengo. O primeiro semestre do clube está em jogo contra o Caracas, às 21h50, no Maracanã. Saída da derrota no Estadual, a equipe precisa ganhar e torcer por uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final da Taça Libertadores. Os rubro-negros não terão apoio maciço da torcida. Até ontem, pouco mais de 10 mil ingressos haviam sido vendidos. A expectativa da diretoria é de 25 mil torcedores.