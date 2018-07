Fla usa Love como antídoto contra crise

O clima no Flamengo continua conturbado. A derrota por 2 a 1 para o Real Potosí, na Bolívia, no jogo de ida da pré-Libertadores, manteve o ambiente tenso e o técnico Vanderlei Luxemburgo sob forte ameaça de demissão, mesmo que o time chegue à fase de grupos. Mesmo assim, há espaço para festa. Para tirar o foco da crise e distrair os torcedores, a diretoria rubro-negra vai usar Vagner Love. O atacante vai ser apresentado hoje, na Gávea, com muita pompa.

O objetivo da cartolagem é desviar a atenção da torcida para assuntos mais positivos, deixando os inúmeros problemas em segundo plano. Love vai vestir a camisa rubro-negra por volta das 10 horas, no salão nobre da sede da Gávea, e falar com a imprensa. Posteriormente, será levado para o estádio de remo, onde há uma estrutura para shows.

São esperados os cantores Buchecha e Diogo Nogueira e o grupo de funk Furacão 2000. Mas a figura mais aguardada para exaltar Love é Ronaldinho Gaúcho. Seria uma forma de o craque retribuir a presença do atacante em sua apresentação, no ano passado, e mostrar afinação da nova dupla de astros da companhia.

"Vim para conquistar muitos títulos e fazer história pelo Flamengo'', disse Love, ao desembarcar ontem pela manhã no Rio. "Não interessa se vou usar a 9, quero é vestir a camisa rubro-negra, não importa o número'', comentou ao ser questionado se tiraria a camisa de Deivid.

Turbulência. Os festejos, porém, não são capazes de ocultar a tumultuada realidade do clube. O principal problema envolve Luxemburgo. Os rumores de que Ronaldinho não tem mais uma relação razoável com o chefe persistem e os dirigentes também se mostram insatisfeitos com o comportamento extracampo do treinador (ao cobrar o departamento de futebol) e também com a formação do time.

Um único empecilho atravanca a demissão sumária de Luxemburgo após o jogo da próxima quarta-feira, no Engenhão, quando o Flamengo, com uma vitória por 1 a 0, entrará no Grupo 2 da Libertadores. A multa rescisória de R$ 4 milhões de seu contrato.

Os dirigentes buscam soluções para o impasse e tentam encontrar uma saída para a dispensa do caro treinador, que ganha cerca de R$ 700 mil mensais em salários. Pessoas próximas a Luxemburgo dizem que ele não vai pedir demissão. Quer deixar o ônus (tanto financeiro quanto político) de sua dispensa nas mãos da diretoria rubro-negra.