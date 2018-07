Fla, Vasco e Atlético-MG começam com vitória

O meia-atacante voltou a disputar o Nacional após 11 anos e aprovou a sua reestreia. "Melhor, impossível. Voltar fazendo gol, dando assistência, foi uma partida maravilhosa." Bottinelli, Thiago Neves e Diego Maurício também marcaram.

O time catarinense lamentou o resultado, embora tenha poupado alguns jogadores por causa da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O rival do Avaí, porém, não decepcionou em sua primeira partida no Brasileirão. O Vasco derrotou o Ceará (que também briga por vaga na decisão da Copa do Brasil) por 3 a 1, de virada, em Fortaleza.

No clássico dos Atléticos, deu Minas Gerais. O time do técnico Dorival Júnior aplicou 3 a 0 no rival paranaense, em Sete Lagoas.

Jogos de hoje. Com o ânimo renovado pela conquista do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visita o Figueirense, às 16 horas, no Orlando Scarpelli. Após a eliminação na Libertadores, o técnico Cuca confia que sua equipe estará na briga pelo título - foi vice em 2010. O rival desta tarde volta à elite após dois anos. Comandado por Jorginho, ex-auxiliar de Dunga na seleção, o time aposta na força de sua torcida para surpreender um dos favoritos.

Semifinalista da Copa do Brasil, o Coritiba reencontra, às 16 horas, no Couto Pereira, um adversário que eliminou do torneio: o Atlético-GO. Esta será a 3.ª vez que os dois times se enfrentam no ano, com vitória paranaense nos dois jogos.

Às 18h30, em Sete Lagoas, enfrentam-se dois dos caçulas da Série A: América-MG e Bahia. O time mineiro não disputava a elite nacional havia dez anos e os baianos, sete.