Fla vence o Botafogo e está nas semifinais O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, ontem à noite no Engenhão, e se garantiu na semifinal da Taça Guanabara. O Rubro Negro passou a somar 19 pontos e confirmou a liderança do Grupo B: não poderá mais ser superado, pois falta uma rodada e o Fluminense tem 15 pontos. O Tricolor bateu o Volta Redonda por 3 a 1, na Cidade do Aço, com gols de Samuel (2) e Marcos Júnior - Léo Oliveira descontou. O Vasco saltou para a vice-liderança do Grupo A com 13 pontos ao bater o Audax por 2 a 0, em São Januário, gols de Éder Luís e Carlos Alberto. O Botafogo é o líder, com 14.