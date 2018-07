Fla vence Sorocabana e chega à sua 14ª vitória Com cesta no finalzinho, o Flamengo venceu a Liga Sorocabana por 71 a 69 e chegou à 14.ª vitória em 18 jogos no campeonato do NBB. O destaque e cestinha da partida foi o americano Kenny Dawki, da equipe paulista, com 26 pontos.