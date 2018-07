Fla x Guarani: tudo contra o rebaixamento O Engenhão receberá bom público para empurrar o Flamengo contra o Guarani, em jogo fundamental para a pretensão dos dois times, ameaçados de rebaixamento a três rodadas do fim do Brasileiro. O confronto começará às 19h30. Os paulistas, com 37 pontos, estão na zona do descenso, e os cariocas, com 40, podem entrar neste fim de semana, se os resultados não ajudarem.