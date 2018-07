Flagrada com doping, corredora é suspensa pela CBAt A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou oficialmente nesta segunda-feira a suspensão provisória da corredora mato-grossense Elaine de Paula Viera. Ela foi punida por ter sido flagrada com substância proibida em exame realizado no dia 6 de janeiro, depois de participar da 28.ª Corrida de Reis, em Cuiabá (MT).