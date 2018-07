Flagrada no doping, nadadora australiana ouro em Pequim perderá Mundial A nadadora australiana Kylie Palmer está fora do Mundial de Esportes Aquáticos de Kazan, que começa no mês que vem. Medalhista em duas edições dos Jogos Olímpicos, ela desfalcará a equipe de seu país depois de ter sido flagrada no exame antidoping do Mundial de Barcelona, realizado em 2013, e suspensa provisoriamente.