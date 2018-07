Flagrado no antidoping, Xandão será suspenso

Conformados, o zagueiro e a diretoria do Tricolor não pediram a contraprova para o uso das substâncias, que teriam sido ingeridas em alguma medicação. De férias, assim como o restante do elenco são-paulino, o zagueiro só deve ser julgado no início de fevereiro e poderá recorrer.

Com o fim da temporada, a diretoria do São Paulo corre atrás dos reforços prometidos - seriam três titulares e "cinco ou seis" para formar elenco, segundo Adalberto Batista, diretor de futebol do clube.

O volante Fabrício, do Cruzeiro, deve se reunir hoje com a diretoria do clube mineiro para oficializar sua saída. Nos próximos dias, o zagueiro Paulo Miranda, do Bahia, também deve ser anunciado pelo Tricolor.

PALMEIRAS. DE FÉRIAS, TIME SE REAPRESENTA NO DIA 4 DE JANEIRO