Flamengo aposta na força do ataque por boa vantagem sobre o ABC na Copa do Brasil

O Flamengo anotou impressionantes 15 gols sob o comando de Renato Gaúcho em quatro apresentações, média de 3,75 por jogo. O poder ofensivo apresentado é mais uma vez a aposta. Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no Maracanã, os cariocas buscam uma vitória diante do ABC, se possível com boa vantagem, para ter tranquilidade no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ao mesmo tempo em que tenta se manter firme na competição, o Flamengo não esconde a preocupação com o desgaste físico do elenco e Renato Gaúcho poupará Filipe Luís, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique já mirando as fases decisivas das competições.

Leia Também Renato Gaúcho descansa Filipe Luís e zagueiros contra o ABC pela Copa do Brasil

Deixar os defensores de fora tem uma explicação. Como o time potiguar deve optar pela retranca, o Flamengo investirá no seu poder ofensivo e pouco deve ser atacado. Todos os atacantes estão relacionados e apenas a entrada de Michael desde o início é cogitada.

A ordem é sufocar. Um gol cedo serviria para tirar a equipe potiguar da defesa. Renato Gaúcho não quer tanto sofrimento como no jogo diante do São Paulo, no qual, apesar do placar amplo de 5 a 1, os gols saíram somente a partir dos 25 minutos do segundo tempo.

O ABC faz campanha mediana na Copa do Brasil e ganhou apenas um de seus quatro jogos, mesmo estando nas oitavas de final. Como visitante, avançou com empate na primeira fase, em jogo único. Repetiu a dose na etapa seguinte, ao ganhar do Botafogo nos pênaltis. Levou 3 a 1 da Chapecoense fora e reverteu em casa.

O triunfo da Chapecoense é um parâmetro aos cariocas. Se o lanterna do Brasileirão conseguiu fazer três gols, tentarão imitar. A meta é, se possível, já deixar a classificação encaminhada para poder, aí sim, descansar o setor ofensivo em Natal.

DUELO NORDESTINO - Grande surpresa do Brasileirão e poderoso jogando no Castelão, onde só venceu, o Fortaleza aposta em sua força caseira para abrir vantagem diante do CRB, algoz do Palmeiras, em duelo de equipes do Nordeste nas oitavas de final. O jogo começa às 16h30.

"Sabemos que é um campeonato muito difícil e que um resultado positivo no primeiro jogo nos dá mais confiança. A gente vem em uma sequência muito boa, estamos bastante confiantes, mas é um jogo perigoso", adverte o atacante David, de volta ao time do Fortaleza. "Precisamos ter muito cuidado, mas temos tudo para conquistar uma grande vitória."

Os alagoanos falam em somar um resultado bom no Castelão para terem chances de buscar a vaga no Rei Pelé, daqui uma semana, e não escondem que um empate seria suficiente.