Flamengo aproveita ausência de Conca e derruba Flu

RIO

Em jogo de baixo nível técnico, o Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 ontem, no Engenhão, e fica na cola do Corinthians, segundo colocado com 19 pontos. Os tricolores têm 12 pontos.

A quarta vitória seguida do rubro-negro foi marcada por muita luta e pouco brilho de Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. O melhor jogador foi o volante Willians. "É importante vencer, se manter no grupo da frente. Estamos no caminho certo", comentou Renato.

O clássico evidenciou a carência tricolor no meio de campo com a venda de Conca. Souza e Marquinho não conseguiam criar. As equipes buscavam o gol, mas os erros nos passes faziam com que a bola não saísse das intermediárias.

Aos 22, Deivid tocou para as redes, depois de lançamento de Ronaldo Gaúcho, mas estava impedido. Dois minutos depois, o Tricolor respondeu com uma bola na trave de Rafael Moura.

O gol veio nos acréscimos. Uma boa trama ofensiva rubro-negra, com a bola rolando da direita para a esquerda, encontrou Thiago Neves, que cruzou de primeira na cabeça de Willians, sozinho e em posição legal: 1 a 0.

O segundo tempo seguiu a mesma receita. Muita luta, passes errados, faltas e pouca inspiração. O técnico Abel Braga tentou como pôde e terminou o jogo com quatro atacantes: Rafael Moura, Ciro, Rodriguinho e Matheus Carvalho.

O Tricolor teve duas chances para empatar. Rodriguinho chutou cruzado para fora aos 33 e Ciro desperdiçou sozinho de cabeça aos 41. Por fim, fica evidente que o Flamengo tem boas opções no banco - e que o Flu precisa arranjar um substituto ao argentino que partiu para a China.