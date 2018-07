Flamengo busca ânimo contra Vitória Antes de decidir sua vida na Taça Libertadores, o Flamengo tem pela frente mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Desta vez, no entanto, o técnico Rogério Lourenço não vai poupar jogador para o confronto de hoje, contra o Vitória, às 18h30, no Barradão. Adriano e Vagner Love estão garantidos no ataque. A meta é vencer e dar ânimo para o jogo de volta contra a Universidad do Chile, pela Libertadores - o Flamengo perdeu a primeira partida por 3 a 2 e precisa ganhar por dois gols de diferença para chegar às semifinais.