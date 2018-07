Flamengo é único clube em grupo que discutirá Sistema Nacional do Esporte O ministério do Esporte instituiu oficialmente nesta sexta-feira o grupo de trabalho para elaborar o Projeto de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional do Esporte, que deverá nortear as políticas esportivas do país e deverá ser levado ao Congresso em setembro. O grupo conta com 24 pessoas, só uma delas ligada ao futebol: o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Os cariocas, aliás, são o único clube representado.