Flamengo e Vasco ficam iguais no clássico carioca

O primeiro Flamengo e Vasco da história do Engenhão não foi nem um pouco memorável. Em partida de baixo nível técnico, com muitos erros de passes, os tradicionais rivais ficaram no empate, 1 a 1, ontem, no Rio. As igualdades têm se sucedido nos clássicos cariocas, com nove empates.

O resultado não muda a situação dos times na tabela. O Vasco, que suportou pressão adversária com um a menos na segunda etapa, chega a 42 pontos e é o 12º; o Flamengo vem logo atrás, com 38, ainda ameaçado de queda.

Os times entraram em campo lembrando o aniversário de Pelé. Os vascaínos trazendo uma faixa, os rubro-negros com camisas com o número 70 às costas.

Mas, dentro de campo, o futebol nem de longe se assemelhava aos dos tempos do Rei. Um erro de passe, de Maldonado, o contra-ataque e o cruzamento de Zé Roberto iniciou o caos defensivo. Welinton chutou em Juan, a bola tocou no travessão. Cesinha, no rebote, marcou.

Vanderlei Luxemburgo gastou todas as suas alterações antes dos 16 minutos. A equipe melhorou com Petkovic, Marquinhos e Diogo. O gol saiu quando Marquinhos cruzou e Renato desviou para as redes, aos 35. Revoltado, PC Gusmão foi expulso

Goiás ganha. Em Goiânia, o Goiás se reabilitou ao vencer por 1 a 0 o Avaí, no Serra Dourada. Com o resultado, o time da casa chega aos 31 pontos na 18ª posição e o Avaí, com 30 pontos, caiu para 19º. O gol da vitória dos goianos foi de Marcos.