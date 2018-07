Flamengo empata com o Cruzeiro e o Inter cai em Goiânia Em um jogo equilibrado no Engenhão, Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1. O resultado foi ruim para o time carioca, que tem chance de cair, com 36 pontos. Os gols foram de Liedson, depois de um passe com o braço de Vágner Love, e Everton.