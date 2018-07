Flamengo encara o Atlético-PR e quer retomar a confiança com vitória em Curitiba O Flamengo espera fazer neste domingo diante do Atlético Paranaense, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, o jogo do recomeço. Eliminado da Copa Libertadores e classificado às quartas de final da Copa do Brasil após passar muito sufoco diante do Atlético Goianiense no meio de semana, o time do técnico Zé Ricardo espera fazer uma boa partida para retomar a confiança no Campeonato Brasileiro, em sua terceira rodada.