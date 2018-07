Flamengo encara o Macaé e tenta repetir grande atuação da estreia no Carioca

Por conta da goleada na estreia, o Flamengo é o vice-líder do Grupo B, com três pontos, metade do número do Madureira, primeiro colocado e que tem uma partida a mais. Já o Macaé decepcionou na estreia ao perder em casa para o líder, por 2 a 1.

A grande novidade no primeiro jogo foi o peruano Trauco, autor de um gol e uma assistência. O substituto de Jorge, negociado com o Mônaco, da França, foi contratado no início do ano e já ganhou a confiança da torcida. Além dele, o clube trouxe o argentino Conca e o colombiano Berrío e o volante Rômulo, ex-Vasco.

Desfalque na estreia devido a uma indisposição estomacal, o meia Éverton volta ao time titular no lugar de Adryan. O bom momento dentro de campo contrasta com a polêmica envovendo o até então vice-presidente de futebol Flávio Godinho, braço direito de Eike Batista e que foi preso em uma das operações da Lava Jato. O dirigente foi exonerado do cargo nesta terça-feira.

Após quase cair na Série C do Campeonato Brasileiro em 2016, o Resende tenta ter uma temporada com menos sustos e aposta no técnico René Simões. Além do experiente treinador, o time tem no elenco o atacante Romarinho, filho de Romário. Após passagem discreta no Vasco, o jogador defendeu o Zweigen Kanazawa, do Japão, e retornou ao futebol brasileiro.