Flamengo fica fora de lista de CTs para Rio-2016

RIO - O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 anunciou nesta terça-feira uma lista com 172 instalações esportivas que foram consideradas aptas a receber equipes para treinamentos oficiais antes da Olimpíada do Rio. O Flamengo, que já assinou contrato com o Comitê Olímpico dos EUA para servir de base da delegação norte-americana, não está nesta lista, que ainda pode sofrer alterações, inclusive com a adição de novos centros de treinamentos autorizados.

O cadastramento e a seleção de locais durou 12 meses, com o objetivo de identificar instalações em todo o País que atendessem aos requisitos técnicos e recomendações das federações internacionais. Foram consideradas aptas 172 instalações esportivas em 73 cidades e 18 estados diferentes.

O Estado com maior número de instalações esportivas aptas é São Paulo, com um total de 46 locais. O Rio, que receberá a Olimpíada, tem 32 centros de treinamentos autorizados. Só a cidade do Rio tem 12 lugares na lista, incluindo o Fluminense, o Tijuca Tênis Clube e o Parque Aquático Julio Delamare. No total, foram escolhidas 98 instalações públicas (sendo 64 municipais, 19 estaduais e 15 federais) e 74 de propriedade privada.

As instalações esportivas escolhidas pelo Comitê agora negociarão diretamente com os Comitês Olímpicos Nacionais. "Este projeto é fundamental para o legado esportivo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016, pois vai estimular a renovação do parque esportivo nacional, público e privado, por meio da construção ou reforma de instalações. Não há limite de locais a serem apresentados e nosso objetivo é incluir todos aqueles que consigam atender aos requerimentos da federações internacionais", explicou o diretor de Esportes do Rio-2016, Agberto Guimarães.