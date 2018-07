Flamengo firma parceira com Comitê Olímpico dos EUA

RIO - O Flamengo oficializou na manhã desta quinta-feira uma parceria com o Comitê Olímpico dos Estados Unidos (Usoc na sigla em inglês), que fará do clube carioca a sede dos norte-americanos na preparação deles para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O acordo também envolve treinos de equipes paraolímpicas. Por isso, boa parte dos 400 mil dólares que serão investidos pelo Usoc no Flamengo sejam com obras de acessibilidade. Apenas 10% deste valor será destinado para as despesas das equipes rubro-negras.

O primeiro ato da parceria, anunciada nesta quinta na Gávea, será a ida da equipe de natação para Colorado Springs, em fevereiro do ano que vem, visando a preparação dela para o Campeonato Sul-Americano, penúltima chance de os brasileiros da natação garantirem índice olímpico. A parceria prevê a possibilidade de outros intercâmbios e clínicas entre Flamengo e Usoc até o início da Olimpíada no Rio.

"É uma parceria que começa com um ciclo olímpico de antecedência, mostrando que o Flamengo está na vanguarda e investe em suas modalidades olímpicas, como clube formador. Eu, como ex-atleta olímpica, tenho um orgulho muito grande de aproximar o Flamengo da maior potência mundial no esporte", comemorou a presidente Patrícia Amorim, que disputou as Olimpíadas de Seul na natação.

O diretor de eventos internacionais do Usoc, Doug Ingram, explicou a parceria. "O Flamengo será o centro principal de treinamento dos nossos atletas fora dos lugares oficiais destinados pelo COB. Vamos usar todas as estruturas para atingir nossos objetivos. É claro que vamos ter que complementar com outras instalações que não encontramos aqui, como uma pista de atletismo, por exemplo, mas tenho certeza teremos muito sucesso aqui no clube."