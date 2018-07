Flamengo fraqueja e cede empate ao Grêmio no Rio O Flamengo deu a impressão de que passaria sem dificuldade pelo Grêmio, ontem, no Maracanã. Abriu o placar no começo do 1º tempo, em belo gol de Petkovic, após jogada coletiva. "Acho que não poderíamos ter perdido as chances de ampliar o placar", disse Pet no intervalo. O sérvio estava com a razão. No 2º tempo, o Grêmio se assentou em campo e chegou ao empate por meio do zagueiro Rodrigo. Foi só, e os times permaneceram em posição intermediária da tabela. Em Florianópolis, Avaí e Vitória fizeram um jogo sem inspiração nem gols, e o time da casa perdeu a chance de assumir a liderança.