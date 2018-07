Flamengo ganha reforço de dez reservas do Carioca

Após a vitória na estreia pelo Campeonato Carioca, por 4 a 0, sobre o Bonsucesso, no sábado, com a maior parte do time formada por reservas, o Flamengo recebeu ontem o reforço de 10 jogadores em Sucre, na Bolívia. Eles chegaram ao país vizinho para se unir ao grupo que enfrenta o Real Potosí, amanhã, pelo jogo de ida da pré-Libertadores.

Além do adversário e em meio à crise entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o meia Ronaldinho Gaúcho, o Rubro-negro terá de superar também os 4 mil metros da altitude de Potosí.

Desde a segunda-feira da semana passada, 16 atletas - os principais do elenco, como Ronaldinho e Renato Abreu - estão treinando em Sucre, 2.800 metros acima do nível do mar. O grupo que chegou ontem terá menos tempo para se adaptar, mas entre eles somente o argentino Botinelli deve ser titular. Para o meia Renato, remanescente do time que empatou com o Real Potosí, por 2 a 2, pela primeira partida da Libertadores de 2007, a altitude "não é nenhum bicho de sete cabeças". Ele aposta nos chutes de longa distância. "Tenho um chute forte e aqui a bola sai mais rápida", disse.

Proposta por Love. Ontem, dirigentes do Flamengo e do CSKA se reuniram, na Rússia, em mais uma tentativa de negociação pelo atacante Vagner Love. Após perder Thiago Neves para o Fluminense, o clube aumentou a proposta por Love, passando de R$ 14,5 milhões para R$ 18 mi.

A pré-Libertadores começa hoje e o argentino Arsenal pega o peruano Sport Huancayo, e o equatoriano El Nacional recebe o paraguaio Libertad. Amanhã, o Internacional estreia contra o Once Caldas, da Bolívia, que na Libertadores de 2011 eliminou o Cruzeiro, nas oitavas, mas não conseguiu passar pelo Santos, na fase seguinte. / TIAGO ROGERO