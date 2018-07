Flamengo humilha o Cruzeiro e sobe mais

O início foi equilibrado. Aos 22 minutos, o Cruzeiro saiu na frente com Anselmo Ramon. O time mineiro teve a chance para ampliar, mas Victorino bateu pênalti no travessão. O erro do rival incentivou o Flamengo, que empatou com Deivid aos 34 (a bola bateu no travessão e no goleiro Fábio antes de entrar). No 2.º tempo, o Fla aproveitou o nervosismo do rival para golear com 3 três gols de Thiago Neves e mais um de Deivid.

O time carioca teve um desfalque de última hora. O goleiro Felipe comunicou ao médico José Luiz Runco que usou um medicamento por conta própria. Foi substituído por Paulo Victor.