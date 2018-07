Flamengo não renova com Cielo e outros nadadores de elite

RIO DE JANEIRO - A nova diretoria do Flamengo, empossada na quinta-feira, começou a anunciar decisões importantes para o próximo ano. Apesar de só assumir efetivamente o comando a partir do dia 2, os novos dirigentes anteciparam resoluções que têm como meta enxugar a folha salarial do clube e iniciar o processo de reajuste financeiro e fiscal. Nesta sexta, o vice-presidente de esportes olímpicos, Alexandre Póvoa, comunicou que os contratos de Cesar Cielo e dos nadadores de elite, entre eles Joanna Maranhão e Nicholas Santos, não serão renovados.

Cielo tinha contrato anual com o Flamengo e recebia em torno de R$ 100 mil mensais. A composição de uma forte equipe de natação era um dos orgulhos da presidente Patricia Amorim, ex-nadadora rubro-negra, mas os atletas não recebiam há três meses. Depois de 10 anos, o clube reconquistou o título brasileiro do esporte, em maio.

Segundo Póvoa, não fazia sentido ter um time de natação que não treinava no clube. O seu principal objetivo será tornar todos os esportes autossustentáveis no Flamengo.

"Vamos dar um prazo de um ano para que eles tentem se tornar autossustentáveis. A nossa prioridade hoje é reconstruir o parque aquático e resolvemos priorizar o investimento na base, para, quem sabe, em 2014 trazer esses atletas de volta com o clube mais estruturado", argumentou Póvoa.