Flamengo ofensivo para avançar às semifinais

RIO - O Flamengo tenta provar nesta quarta que a derrota para o Ceará, por 2 a 1, no Rio, foi um acidente provocado pela ressaca do título do Campeonato Carioca. Com uma formação ofensiva, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo busca se recuperar em Fortaleza, a partir das 21h50 - o Ceará joga pelo empate e pode até perder por 1 a 0.

"Temos de buscar o resultado fora de casa e partir para cima. Mas, se perdermos, fazer o quê? Se formos eliminados, não vai tudo para o espaço, assim como se classificarmos não seremos o melhor time do mundo", ponderou o treinador.

ESPN - Flamengo busca reverter vantagem do Ceará