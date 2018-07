Flamengo para no Coritiba e se complica O Coritiba manteve o sonho da conquista de uma vaga para a Libertadores da América ao derrotar o Flamengo por 2 a 0, ontem à tarde no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O time paranaense tem agora 51 pontos, enquanto a equipe carioca permanece com 55, mais longe da briga pelo título. Os gols foram marcados por Leonardo e Maranhão, ainda no primeiro tempo.