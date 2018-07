Flamengo pode livrar Corinthians de Adriano antes do fim do contrato

SÃO PAULO - O contrato de Adriano termina em junho. E o Corinthians já decidiu que não vai renovar o vínculo com o atacante. Mas é possível que não seja preciso esperar até lá. Na segunda-feira, quando passou a noite no Rio para comemorar o aniversário de sua mãe, Adriano recebeu um contato do Flamengo.

Foi apenas uma sondagem, cujo objetivo era saber se ele gostaria de retornar à Gávea. No dia seguinte, terça-feira, Adriano faltou ao treino do Corinthians e praticamente enterrou seu futuro no clube. O ato de indisciplina custou-lhe uma multa no salário de R$ 380 mil e o descrédito da diretoria corintiana.

A torcida também não o quer mais. Ontem à noite, no Pacaembu, antes do amistoso com a Portuguesa (Adriano não jogou, punido por Tite pela falta), o atacante foi bastante xingado nas arquibancadas e os torcedores mandaram seu recado: "Ô, ô, ô, a paciência acabou!"

As redes sociais também foram tomadas por uma série de protestos. Foi até criado o "Movimento Fora Adriano" e a torcida pegou pesado nas críticas: "O Corinthians não é spa".

Embora o Corinthians não admita, Adriano não foi demitido porque o clube teria de pagar a ele o equivalente a cinco meses de salários - cerca de R$ 2 milhões. Dirigentes, no entanto, admitem que, se algum clube se interessar pelo atacante, ele será liberado sem ônus. Não pagar os salários já seria lucro.

O Flamengo estaria interessado no retorno de Adriano para dar uma "satisfação" à torcida, após a saída de Thiago Neves para o Fluminense. A fase conturbada pela qual passa a relação com Ronaldinho Gaúcho e a procura por um centroavante também contribuíram para esse novo interesse no Imperador.

Adriano viveu seu último bom momento no futebol jogando pelo Flamengo em 2009, quando foi campeão brasileiro e um dos artilheiros do time, embora também não foram poucas suas faltas aos treinamentos.

Depois, na Roma, Adriano mal jogou e retornou ao Brasil contundido. Acabou fechando com o Corinthians. Ele, porém, pouco atuou desde que foi contrato porque se machucou gravemente (operou o tendão de Aquiles).

Mas a falta de comprometimento durante a recuperação e o excesso de peso nunca agradaram à diretoria corintiana.

O técnico Tite também foi duro com o atacante depois da falta de terça: "Ele precisa ter mais que a vontade, precisa de uma doação a mais".

Adriano esteve no clube pela manhã e treinou. À tarde, voltou ao Centro de Treinamentos.